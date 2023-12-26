Представлен ноутбук Honor MagicBook X14 на Core i5-13420H

Компания Honor выпустила новые версии для ноутбуков MagicBook X14 и MagicBook X16, которые отличаются 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-13420H c тактовой частотой до 4,6 ГГц. Honor MagicBook X14 в конфигурации с Core i5-13420H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценен в Китае в 530 долларов, а MagicBook X16 в той же версии – в 540 долларов.

Ноутбуки также получили IPS-экран с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит, матовым покрытием, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и сертификацией TUV Rheinland с защитой глаз от мерцания, аккумулятор ёмкостью 60 Втч и адаптер питания мощностью 65 Вт.
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