Представлен ноутбук Huawei Mate X Pro 2023

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mate X Pro 2023, которая появится в европейской продаже 1 июня по цене от 2200 евро. Новинку оснастили 12-ядерным чипом Intel Core i5-1340P с тактовой частотой до 4,6 ГГц или 12-ядерным Core i7-1360P с частотой до 5 ГГц, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11, 14,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 3120:2080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 60 Втч, четырьмя разъемами USB-C (два с поддержкой Thunderbolt 4), а также синей, серой и белой расцветками корпуса.