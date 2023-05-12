Представлен ноутбук Huawei MateBook 16S 2023

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 16S (2023), которая основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения (Raptor Lake-H). Новинку оснастили процессорами Intel Core i5-13500H, Core i7-13700H и Core i9-13900H, интегрированной графикой Iris Xe iGPU, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1680 пикселей и пиковой яркостью 400 нит, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, аккумулятором ёмкостью 84 Втч, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, а также интерфейсами HDMI и USB-C (есть поддержка Thunderbolt 4). Ноутбук появится в продаже 1 июня этого года по цене в 1800 евро.