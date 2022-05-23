Представлен ноутбук Huawei MateBook 16s

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 16s, которая первой на рынке получила платформу Intel Evo с 14-ядерным чипом Core i9-12900H. Правда, он представлен лишь в топовой конфигурации. Новинка также характеризуется процессорами Core i5 и Core i7, 16-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 2520:1680 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB и значением DeltaE менее единицы, веб-камерой, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, одним портом USB-C и двумя USB 3.2 Gen 1, разъемом HDMI, цельнометаллическим корпусом, аккумулятором ёмкостью 84 Втч, толщиной 17,8 мм и массой 1,99 кг.

Версия с Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ будет стоить 1045 долларов, с тем же объемом памяти, но с Core i7 – 1195 долларов, а с CPU Core i9, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ – 1495 долларов. Старт продаж намечен на 6 июня.