Представлен обновленный ноутбук Huawei MateBook D16

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью MateBook D16, которая появится в продаже 6 июня. Новинку оснастили чипами Intel Alder Lake с интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1200:1 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 60 Втч и зарядкой мощностью 65 Вт. Версия с 14-ядерным Core i7-12700H оценена в 1000 долларов, а с 12-ядерным Core i5-12500H – 860 долларов.