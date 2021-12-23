Представлен ноутбук Huawei MateBook X Pro 2022 с улучшенной системой охлаждения

Новая модель Huawei MateBook X Pro оснащена большим 14,2-дюймовым экраном, который немного больше, чем 13,9-дюймовый экран MateBook X Pro 2021. Ноутбук имеет узкую рамку с высокой площадью экрана 92,5%. соотношение. Дисплей также имеет разрешение 3120 X 2080 пикселей с поддержкой частоты обновления 90 Гц, яркости 500 нит и широкой цветовой гаммы P3. По заявлению Huawei, в этом ноутбуке используется профессиональная схема калибровки цвета 3D Lut, профессиональный стандарт цветовой гаммы TÜV Rheinland.

Ноутбук оснащен процессорами Intel Core i5-1155G7 и i7-1195G7 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ / 1 ТБ памяти. Новый MateBook X Pro доступен в серебристом, космическом сером и изумрудном цветах. Он весит 1,38 кг и имеет толщину 15,5 мм в самом толстом месте.

Новый MateBook X Pro отличается некоторыми улучшениями в конструкции внутренних компонентов, так как он оснащен двумя вентиляторами, тремя воздухозаборниками и ультратонким воздушным охлаждением VC, что на 100% улучшает эффективность рассеивания тепла по сравнению с его предшественником. Ноутбук также поддерживает скорость зарядки 30 Вт, что вдвое больше, чем у MateBook X Pro 2021.

Кроме того, новый MateBook X Pro использует сенсорную панель давления, поддерживает множество удобных жестов и может управляться с помощью воздушных жестов. Он также оснащен динамиками Huawei Sound 6. Ноутбук также поставляется с зарядным устройством GaN на 90 Вт.

Что касается цены, новая версия MateBook X Pro Core i5 / 16 ГБ / 512 ГБ стоит 1490 долларов, а Core i7 / 16 ГБ / 512 ГБ 1647 долларов.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook X Pro 2022
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