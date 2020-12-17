Представлен ноутбук LG Gram 16

Компания LG пополнила ассортимент ноутбук моделью Gram 16, которая может похвастаться массой всего в 1,7 кг. Чтобы понимать, насколько новинка легкая, просто знайте – MacBook Pro 16" 2019 весит 2 кг. При этом новинка может похвастаться слотом M.2 для дополнительного SSD, распаянным на системной плате SSD вместимостью 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х-4266 МГц, чипами Intel Core одиннадцатого поколения, IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Разумеется, за легкость нужно платить соответствующую цену. Базовый вариант оценен в Южной Корее в 1970 долларов.