Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000P с экраном QHD +

Lenovo официально анонсировала ноутбук Legion Y9000P, который, как ожидается, будет официально представлен на выставке CES 2022.

Тизер показывает, что новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P будет иметь прямоугольный дизайн с углами 90 градусов. По сравнению с игровыми ноутбуками, устройство имеет умеренную толщину и оснащено клавиатурой с RGB подсветкой. Что касается аппаратного обеспечения ноутбука, то была раскрыта информация об экране устройства, который представляет собой панель QHD + с соотношением экрана к корпусу 92,3%, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Он обеспечивает яркость до 500 нит, цветовую гамму 100% sRGB и глубину цвета 10 бит. Экран также прошел сертификацию HDR400, сертификацию Rheinland против синего света и поддерживает Dolby Vision. Хотя компания не раскрыла подробную информацию о типе дисплея Legion Y9000P, есть предположения что ноутбук может оснащен мини-светодиодным экраном с высокими техническими характеристиками.