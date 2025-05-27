Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2025 на Core Ultra 9 285H

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 16+ 2025, который основан на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой от 2,9 ГГц до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, графическим адаптером NVIDIA RTX 5060 с TDP 115 Вт, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3200:2000 точек, кадровой частотой 165 Гц и яркостью до 500 нит, корпусом из цельного металла массой 1,95 кг, откидывающейся на 180 градусов крышкой, батареей ёмкостью 85 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портами USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и Thunderbolt 4, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, портом расширения для видеокарты TGX, разъемом USB-A 2.0, ридером карт памяти SD и портом RJ45 (Ethernet). Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1390 долларов.

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