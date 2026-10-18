Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook X AI 2027

Компания Lenovo выпустила на дебютный китайский рынок ноутбук ThinkBook X AI 2027, который базируется на процессорах Intel Core 5 315 и Core 7 350. Новинку также оснастили 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем вместимостью 1 ТБ, OLED—дисплеем с разрешением 2880:1880 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 1100 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом из обработанного алюминия массой 1,06 кг и толщиной 12,9 мм, батареей ёмкостью 65 Втч, клавиатурой с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм, стеклянным тачпадом, ИК-камерой Full HD с распознаванием лица, дактилоскопом в кнопке питания, акустикой с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB-C со скоростью 20 Гбит/с, двумя портами USB-A на 5 Гбит/с, одним разъемом HDMI 2.1 (TMDS) и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука составила эквивалент 1195 и 1795 долларов соответственно.