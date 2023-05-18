Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p, которая работает на основе процессоров Intel Core тринадцатого поколения. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,2k, 100% охватом цветового пространства sRGB и соотношением сторон 16:10, чипами от Core i5-13500H до i9-13900H, видеокартой NVIDIA RTX 3050 4GB в качестве опции, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, массой 1,47 кг, толщиной 17,9 мм, батареей ёмкостью 57 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4, разъемами USB-C, HDMI 2.0, USB-А и 3,5-мм гнездом. Конфигурация с CPU Core i5 обойдется от 975 долларов, с Core i9 – от 1140 долларов, а с Core i7 и RTX 3050 – от 1350 долларов.

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