Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T15p

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T15p, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения вплоть до 14-ядерных Core i7-12800H и Core i7-12700H.

Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, до 64 ГБ ОЗУ DDR5, двумя слотами M.2 для твердотельных накопителей, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB в базовом исполнении, а также разрешением 4К и 100% охватом AdobeRGB в топовой конфигурации, размерами 366,5:250:22,7 мм, аккумулятором ёмкостью 68 Втч, интерфейсами USB-C (Thunderbolt 4), слотом для карт памяти SD, сетевым портом RJ-45 и разъемом USB Type-A. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.