Представлен ноутбук Lenovo Thinkbook 16p Gen 4

Компания Lenovo пополнила ассортимент мобильных рабочих станций четвертым поколением модели Thinkbook 16p Gen 4, которая станет доступна для покупки в июне по цене от 1400 евро. Новинка характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и частотой обновления 60 Гц или экраном Mini-LED с разрешением 3,2К и кадровой частотой 120 Гц, чипами Intel Raptor Lake-H вплоть до Core i9, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060, заявленным TDP системы 150 Вт, четырьмя вентиляционными отверстиями, поддержкой аксессуаров Magic Bay, двумя слотами дляSO-DIMM для ОЗУ DDR5, двумя слотами для накопителей M.2, поддержкой Wi-Fi 6E, веб-камерой с ИК-подсветкой с трансляцией Full HD, двумя интерфейсами USB-C и двумя USB-A, портом HDMI 2.1, толщиной 19,9 мм и массой 2,1 кг.