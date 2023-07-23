Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 2023 Core Edition.

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Pro 16 2023 Core Edition, которая получила две версии. Одна основана на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, а вторая на 14-ядерном 20-поточном чипе Core i9-13900H с максимальной частотой до 5,4 ГГц. Обе конфигурации оснащаются 32 ГБ оперативной памяти.

Ноутбук также может похвастаться 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К, частотой обновления изображения 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры, батареей ёмкостью 75 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 105 Вт, корпусом толщиной 17,5 мм и массой 1,93 кг. Цена Xiaoxin Pro 16 2023 Core Edition составляет 835 и 945 долларов соответственно.