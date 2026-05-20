Представлен ноутбук Lenovo YOGA Air 14 Ultra Aura

Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Air 14 Ultra Aura, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 325, Ultra 5 338H, Ultra X7 358H и Ultra X9 388H. Новинку также оснастили оперативной памятью стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0, 14-дюймовым OLED-экраном PureSight Pro с разрешением 2880:1800 точек, пиковой яркостью 1100 нит и кадровой частотой 120 Гц, корпусом толщиной 13,9 мм, массой 975 граммов и устойчивым к отпечаткам пальцев покрытием, акустикой с четырьмя динамиками, тремя интерфейсами Thunderbolt 4 и полноразмерным тачпадом со стеклянной поверхностью и определением силы нажатия. Базовая конфигурация с Core Ultra 5 325, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в Китае в эквивалент 1465 долларов, а топовая Ultra X9 388H, 64 ГБ «оперативки» и 2-ТБ накопителем будет 3375 долларов.