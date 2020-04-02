Представлен ноутбук MSI Creator 17 с дисплеем mini-LED

Компания MSI представила ноутбук Creator 17, который стал первыми в мире лэптопом с mini-LED-дисплеем. Новинка характеризуется 17,3-дюймовым экраном с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой стандарта DisplayHDR 1000 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, процессорами Intel Core 10-го поколения вплоть до Intel Core i7-10875H, видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с технологией Max-Q Design и 8 ГБ памяти GDDR6, двумя слотами для SSD типоразмера M.2, интерфейсами PCIe Gen3 и SATA, размерами 396,1:259,4:20,25 мм. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.