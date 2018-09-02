Представлен ноутбук MSI P65 Creator на Intel Core i7

2018-09-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI P65 Creator; [297]
Компания MSI представила в рамках выставки IFA 2018 ноутбук P65 Creator, который ориентирован на фотографов, дизайнеров и аниматоров. Новинку оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей с 72-процентным охватом цветового пространства NTSC и почти 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, процессором Core i7 восьмого поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем PCIe SSD, графикой NVIDIA GeForce GTX 1070, портами HDMI и DisplayPort, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, клавиатурой с подсветкой, стереофоническими 2-ваттными динамиками, портами Thunderbolt 3 и USB 3.1. Размеры ноутбука равны 358,5:247,7:17,9 мм, а вес – 1,9 кг.


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