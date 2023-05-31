Представлен ноутбук MSI Prestige 16 2023 с QHD+ экраном

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью MSI Prestige 16 2023, которая станет доступна для покупки во второй половине 2023 года. Его цена пока не раскрывается.

Новинка характеризуется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением QHD+, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, чипом Intel Core i3 тринадцатого поколения, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 82 Втч, поддержкой 150-Вт зарядки, клавиатурой с подсветкой, магниево-алюминиевым корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,5 кг, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-C с PD 3.1, Type-C Gen 2 и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников.