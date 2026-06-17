Представлен ноутбук Mechrevo Aurora X 2026 на Core Ultra 7 251HX

Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Aurora X 2026, которая основана на 18-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 251HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU или RTX 5070 Laptop GPU, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с тремя вентиляторами и двумя тепловыми трубками D10, экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой 140-Вт зарядки PD, комплектной 250-Вт зарядкой SiC, RGB-подсветкой, разъемом RJ-45, портами USB-C 10 Гбит/с и USB-A 5 Гбит/с, а также 3,5-мм аудиогнездом слева, двумя разъемами USB-A 5 Гбит/с, одним USB-C 10 Гбит/с, а также интерфейсами Mini DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1 справа. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1330 и 1510 долларов соответственно.

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