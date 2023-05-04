Представлен ноутбук Mechrevo Questyle 16 Pro

Компания Mechanical Revolution, больше известная как Mechrevo, пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Questyle 16 Pro, за которую в Китае попросят 1000 долларов. Новинку оснастили 16-ядерным 24-поточным чипом Intel Core i9-12900HX с тактовой частотой до 5,0 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop с 8 ГБ видеопамяти, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и RJ45, а также кард-ридером.

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