Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book Flex 2

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Flex 2, которая может похвастаться поворотным на 360 градусов дисплеем и поддержкой стилуса. Новинка характеризуется сенсорной QLED-матрицей с диагональю 13,3 и 15,6-дюйма с разрешением Full HD+, чипами Intel Core i5 или Core i7 одиннадцатого поколения графикой Intel Iris Xe в меньшей модели и NVIDIA MC450 в 15,6-дюймовой, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, двумя стереодинамиками AKG мощностью 5 Вт, сканером отпечатков пальцев, 13-Мп камерой и аккумулятором ёмкостью 69,7 Втч. Цена на ноутбук составляет от 1700 долларов, а вариант с поддержкой 5G будет стоить от 2500 долларов.