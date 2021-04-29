Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book Odyssey

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Odyssey, которая появится в продаже в августе по цене от 1400 долларов. Новинка оснащается еще не представленными официально 45-Вт чипами Intel Tiger Lake-H, дискретными видеокартами GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050 с 4 ГБ памяти GDDR6, накопителем SSD NVMe вместимостью до 2 ТБ, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, двумя интерфейсами USB-C и тремяUSB 3.2, модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и Gigabit Ethernet, дактилоскопом в кнопке включения, массой 1,85 кг и аккумулятором ёмкостью 83 Втч.