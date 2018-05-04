Представлен ноутбук Toshiba Portege Z30-E на процессоре Intel Kaby Lake R

Компания Toshiba пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью Portege Z30-E, продажи которого стартуют в ближайшее время. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366:768 пикселей) и Full HD (1920:1080 пикселей), процессорами Intel Kaby Lake R (чипы Core i5-8250U и Core i7-8550U), до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также интерфейсами HDMI и USB 3.0. Вес ноутбука составляет 1,2 килограмма, а вот его цена пока не сообщается.