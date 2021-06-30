Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X 15

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью Mi Notebook Pro X 15, которая появится в продаже 9 июля по цене от 8000 юаней или около 90 тысяч рублей по актуальному курсу. Новинка характеризуется чипами Intel (4-ядерным Core i5-11300H или 6-ядерным Core i7-10750H), 15,6-дюймовым дисплеем OLED Samsung последнего поколения E4 с разрешением 3,5К, интерфейсом HDMI 2.1, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR6, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266 МГц, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, дактилоскопом в кнопке включения, аккумулятором на 80 Втч, 3,5-мм аудиогнездом, разъемами USB-C и USB-A 3.2 Gen 2, модулем Wi-Fi 6, цельнометаллическим корпусом толщиной 17,5 мм и массой 1,9 кг.