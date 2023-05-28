Представлен ноутбук Xiaoxin Pro 16 2023 Core Independent Display Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Pro 16 2023 Core Independent Display Edition, которая не имеет дискретного графического адаптера. Напомним, что другие модели Xiaoxin Pro 16 2023 оснащались видеокартами GeForce RTX 3050 Laptop или GeForce RTX 4050 Laptop. Что до новинки, то здесь используется 12-ядерный чип Intel Core i5-13500H со встроенной графикой Iris Xe.

Ноутбук также оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 75 Втч, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом толщиной 17,5 мм и массой 1,93 кг. Цена ноутбука составляет 800 долларов.