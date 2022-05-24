Представлен ноутбук-трансформер DERE VBook V10

Сегодня был представлен новый ноутбук DERE VBook V10. DERE VBook V10 — это ноутбук-трансформер с возможностью поворота на 360 градусов, который можно складывать и переворачивать, что делает его идеальным для различных сценариев использования, таких как работа, учеба и развлечения. Вы можете использовать устройство как планшет, компьютер или обычный ноутбук в соответствии с вашими требованиями.

Легкий и компактный V10 весит всего 1,09 кг и оснащен 11,6-дюймовым дисплеем с соотношением экрана к корпусу 90% и узкой рамкой 5 мм. Он оснащен 10-точечным сенсорным экраном и оснащен процессором Intel Celeron N4000 с тактовой частотой до 2,60 ГГц. У вас есть несколько вариантов памяти, а именно. 4 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти.

Ноутбук поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth v4.2. Аккумулятор емкостью 4800 мАч обеспечивает от 4 до 8 часов работы в зависимости от интенсивности использования. Другие интересные функции включают ключ блокировки, разъем для наушников 3,5 мм, HDMI, USB 3, устройство чтения карт SD и т.д.

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