Представлен ноутбук-трансформер Nokia PureBook Fold

Компания OFF Global пополнила ассортимент гибридных ноутбуков моделью Nokia PureBook Fold, которая основана на 4-ядерном процессоре Intel Pentium Silver N6000 с тактовой частотой от 1,1 до 3,3 ГГц и графикой Intel UHD Graphics.

Новинку также оснастили 14,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой сенсорного управления и возможностью раскрытия крышки 360 градусов, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, 1-Мп веб-камерой, стереофоническими динамиками, двумя интерфейсами USB-C 3.2 и одним USB-A 3.0, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.