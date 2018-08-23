Представлен новый 15-дюймовый Xiaomi Mi Notebook

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков Mi Notebook новой 15-дюймовой моделью, которая отличается от предшественников клавиатурой с цифровым блоком. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i5 и Core i7 восьмого поколения, 4-8 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ или HDD на 1 ТБ, графикой Nvidia GeForce MX110, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, слотом для карт памяти SD, одним портом USB 2.0 и двумя USB 3.0, интерфейсом HDMI, стереофоническими громкоговорителями суммарной мощностью 6 Вт, а также аккумулятором на 39 Втч. Продажи новинки в Китае стартуют 28 августа по цене от 580 до 730 долларов в зависимости от версии.