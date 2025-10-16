Представлен новый MacBook Pro на процессоре M5

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков 14-дюймовым MacBook Pro, который базируется на новом фирменном чипе M5. Последний может похвастаться 10-ядерным графическим процессором с нейронным ускорителем в каждом ядре (производительность в операциях с ИИ в 3,5 раза выше, чем в M4), новым твердотельным накопителем вместимостью до 4 ТБ, который в 2 раза быстрее прошлого поколения, унифицированной памятью с пропускной способностью до 150 ГБ/с, экраном Liquid Retina XDR с нанотекстурным покрытием, пиковой яркостью 1600 нит в HDR и 1000 нит в SDR, поддержкой технологий ProMotion и True Tone, веб-камерой Center Stage разрешением 12 Мп, микрофонами студийного качества, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio, автономностью до 24 часов, интерфейсами Thunderbolt и HDMI, слотом SDXC, разъёмом MagSafe 3, 3,5-мм аудиогнездом и тонким корпусом из переработанного алюминия. Ноутбук оценен в 1600 долларов за базовую конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.