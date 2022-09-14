Представлен новый ПК Huawei MateStation S

Компания Huawei пополнила ассортимент персональных компьютеров моделью MateStation S, который оценен от 630 долларов на китайском рынке. Цена комплекта с монитором, клавиатурой и мышью обойдется в 900 долларов.

Новинку оснастили 8-литровым корпусом, 12-ядерным чипом Intel Core i7-12700 12-го поколения с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 16 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем вместимостью до 256 ГБ и жестким диском на 1 ТБ, двумя антеннами Wi-Fi 6 2x2 (до 2400 Мбит/с), поддержкой, двумя разъемами USB спереди, шестью интерфейсами USB, а также по одному HDMI и DisplayPort сзади. Отметим поддержку функции HyperTerminal для быстрой и удобной связи с гаджетами Huawei. Пользователь сможет перетаскивать и передавать документы и изображения с ПК на устройство и наоборот. Также заявлена возможность открывать до трёх окон мобильных приложений и работать с ними на ПК.