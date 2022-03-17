Представлен новый RedmiBook Pro 2022

RedmiBook Pro 2022 оснащен процессорами процессор Intel Core-i7 12650H и i5-12450H. Он имеет 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ хранилища PCIe 4.0 в стандартной комплектации. Режимы более высокого уровня поставляются с графическими процессорами Nvidia RTX 2050 с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6, а базовая модель i5 оснащена графикой Intel UHD.
Аккумулятор емкостью 72 Втч заряжается со скоростью 100 Вт. Windows 11 покрывает программную часть. Интерфейс состоит из 2 портов Thunderbolt, 2 портов USB-A 3.2, разъема HDMI 2.0, аудиоразъема и устройства чтения SD-карт.
RedmiBook Pro 2022 с процессором Core-i5 и графической картой Intel UHD будет продаваться по цене 834 доллара. Комплектация Core-i7 с выделенным графическим процессором RTX 2050 будет стоить 1 133 доллара. Xiaomi также подтвердила, что версия RedmiBook Pro 2022 с процессором AMD 6000H появится позже в этом году.