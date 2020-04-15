Представлен новый iPhone SE за 40 тысяч рублей

Компания Apple представила долгожданный iPhone SE второго поколения, который очень сильно похож на iPhone 8. Новинку оснастили 4,7-дюймовым IPS-дисплеем c разрешением 1334:750 пикселей и поддержкой True Tone, топовым процессором Apple A13 Bionic, одинарной основной камерой с датчиком на 12 Мп и объективом с диафрагмой F/1.8, фронтальной камерой на 7 Мп, аккумулятором, как в iPhone 8, поддержкой быстрой зарядки мощность 18 Вт, зарядным устройством на 5 Вт в комплекте, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды (IP67), стереодинамиками, габаритами 138,4:67,3:7,3 мм, массой 148 граммов, а также чёрной, белой и красной расцветками. Версия с 64 ГБ флеш-памяти будет стоить 400 долларов или 40 000 рублей. Варианты со 128 ГБ и 256 ГБ будут стоить 45 000 и 54 000 рублей. Старт продаж намечен на 24 апреля