Представлен новый телевизор Vu Premium Smart TV

Vu представил в Индии новый 32-дюймовый телевизор Vu Premium Smart TV.

Как следует из названия, новый Smart TV оснащен 32-дюймовым дисплеем D-LED с разрешением 1366 x 768 пикселей. Он также предлагает высокояркую панель класса A+ с максимальной яркостью 300 нит. Несмотря на то, что это не модель высокого класса, он по-прежнему имеет почти безрамочный дизайн для более современного вида благодаря матовой черной отделке. Что касается звука, в смарт-телевизоре установлены динамики мощностью 20 Вт с поддержкой DTS TruSurround и Dolby Audio.

В телевизоре также есть ARC, Optical и разъем для наушников. Телевизор оснащен четырехъядерным процессором, а также 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Что касается программного обеспечения, 32-дюймовый Vu Premium TV работает на смарт-ОС Linux и поддерживает популярные потоковые приложения, такие как Netflix, YouTube, YouTube Music, Eros Now, YuppTV, Prime Video и другие платформы. Варианты подключения включают Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц, порт LAN, два порта USB, два порта HDMI, порт AV, цифровое аудио, ARC и оптический аудиовыход. Новый Smart TV также поставляется с ИК-пультом с быстрыми клавишами для Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Music, браузера, приложений и интернет-браузера.