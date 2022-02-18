Представлен обновленный ноутбук Acer Predator Helios 300

Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 300. Acer заявляет, что это первый игровой ноутбук с дисплеем с частотой обновления 360 Гц. Ноутбук от Acer оснащен процессором Intel Core i9-11900H 11-го поколения в сочетании с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3060. Более того, Predator Helios 300 поставляется с технологией вентиляторов Acer AeroBlade 3D 5-го поколения, позволяющей держать температуру под контролем.

Predator Helios 300 оснащен 15,6-дюймовой IPS-панелью FHD (1920 x 1080 пикселей) со светодиодной подсветкой TFT LCD со 100-процентным покрытием sRGB и максимальной яркостью 300 нит. 15,6-дюймовая ЖК-панель TFT на Predator Helios 300 обеспечивает частоту обновления до 360 Гц с откликом ускоренного режима до 3 мс. Ноутбук работает под управлением Windows 11 из коробки.

Новинка Acer оснащена восьмиядерным процессором Intel Core i9-11900H 11-го поколения с тактовой частотой до 4,9 ГГц в сочетании с 6 ГБ графического процессора DDR6 Nvidia GeForce RTX 3060. Игровой ноутбук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4, которую можно увеличить до 32 ГБ с помощью двух модулей SODIMM и 1 ТБ PCIe Gen4 NVMe SSD. Predator Helios 300 поставляется с 5-м поколением вентиляторов AeroBlade 3D, которые, по словам Acer, обеспечивают меньший уровень шума и увеличенный воздушный поток по сравнению с предыдущим поколением.

Acer Predator Helios 300 поставляется с 4-зонной RGB-клавиатурой с выгнутыми клавишами WASD и кнопкой для режима Turbo и PredatorSense. С помощью кнопки Turbo пользователи могут мгновенно разогнать процессор, а PredatorSense предлагает множество вариантов настройки для вашего игрового ноутбука. Кроме того, ноутбук оснащен веб-камерой 720P и двумя динамиками с DTS: X Ultra, обеспечивающими объемный звук на 360 градусов. Игровой ноутбук оснащен 4-элементным литий-ионным аккумулятором емкостью 59 Вт/ч с возможностью зарядки от сети переменного тока. Варианты подключения Bluetooth 5.1, порт HDMI, порт USB 3.2 Gen 1, порт USB 3.2 Gen 2 и порт USB Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery. Predator Helios 300 поставляется с сетевым контроллером Intel Killer E2600 и модемом Killer Wi-Fi 6 AX1650i, что обеспечивает более низкую задержку и надежное соединение.
Комментарии и отзывы Acer Predator Helios 300
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