Представлен обновленный ноутбук Apple MacBook Air

Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который может похвастаться измененным корпусом и дисплеем Retina с тонкими рамками. Новинку оснастили 13,3 дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, новой камерой, сканером Touch ID, защищенным сапфировым стеклом, микропроцессором T2, клавиатуру Butterfly третьего поколения, двумя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, разъёмом для наушников, 2-ядерным процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а SSD от 128 ГБ до 1,5 ТБ, а также трем расцветками. Цена на ноутбук стартует со 104 990 рублей, версия с SSD на 256 ГБ обойдется в 120 990 рублей.