Представлен обновленный ноутбук Razer Blade 15 Advanced

Компания Razer пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Blade 15 Advanced, оригинал которой вышел в 2019 году. Новинка оснащается чипами Intel Core H одиннадцатого поколения, видеокартами GeForce RTX вплоть до RTX 3080, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, алюминиевым корпусом с размерами 355:235:15,8 мм, 16 или 32 ГБ ОЗУ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем OLED 4K со 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 360 Гц и временем отклика 2 мс или же IPS-панелью с разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 2,5 мс и поддержкой G-Sync.

Базовая версия с процессором Core i7-11800H, Full HD-экраном, графикой RTX 3060 с 8 ГБ памяти, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 2300 долларов. Топовый вариант с Core i9-11900H, панелью OLED 4K, картой RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти, 32 ГБ ОЗУ, накопителем на 1 ТБ и вторым слотом M.2 обойдется в 3400 долларов. Старт продаж ноутбука намечен на июнь.
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