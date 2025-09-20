Представлен обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X

Компания HUAWEI представила обновленную версию планшета MatePad 12 X, которая оценена в 650 евро. Новинка получила 12-дюймовый экран PaperMatte с разрешением 2800:1840 точек, пиковой яркостью 1000 нит, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, распознаванием 10000 уровней чувствительности к нажатию, тактильной обратной связью и управлением жестами, батарею ёмкостью 10100 мАч, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, шесть динамиков, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, предустановленную операционную систему HarmonyOS 4.3, возможность подключения через USB-C, OTG и NearLink, а также корпус толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов.

