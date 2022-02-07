Представлен офисный монитор LG 22MP410-B

Компания LG представила доступный монитор 22MP410-B, который явно ориентирован на использование в офисной среде. Новинка характеризуется 21,5-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), 72% охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, режимом чтения с уменьшением яркости и корректировкой баланса белого, функцией снижения мерцания для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним D-Sub. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы LG 22MP410-B
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