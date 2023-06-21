Представлен огромный телевизор Samsung 98Q80C

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделью 98Q80C, которая станет доступна для покупки 2 июля по цене в 8 тысяч долларов. При этом, в случае резерва новинки на официальном сайте можно будет получить скидку в 500 долларов – от розничной цены в 8 тыс. долларов.

Телевизор характеризуется 98-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Pantone, нейропроцессором для апскейлинга разрешения до 4K и улучшением картинки, поддержкой HDR10+ и технологии локального затемнения лучшей глубины чёрного цвета, звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos, объёмного звука Object Tracking Sound Lite и функции Q-Symphony 3.0, а также предустановленной операционной системой Tizen OS.