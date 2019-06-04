Представлен открытый ПК-корпус Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов открытого типа моделью Core P5 TG V2 Black Edition, которая поддерживает работу с материнскими платами типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX. Новинка характеризуется тремя вариантами размещения (вертикальное, горизонтальное и настенное), возможностью установить до 3,5- или 2,5 дюймовых накопителей, до восьми карт расширения, видеокарту длиной до 320 мм, поддержкой воздушной и жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 480 мм, а также процессорный кулер высотой до 180 мм. Также отметим боковую стенку из закалённого стекла толщиной 5 мм, гнёзда для наушников и микрофона, а также четыре порта USB 3.0. Размеры корпуса равны 608:333:570 мм, а масса – 16,3 кг.