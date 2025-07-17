Представлен пауэрбанк Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000

Компания Xiaomi объявила о выходе на глобальный рынок пауэрбанка Super Slim Magnetic Power Bank 5000, который был представлен в Китае еще в мае. Новинка характеризуется уменьшенной на 27,5% толщиной в сравнении с прошлым поколением, алюминиевым корпусом, поддержкой 15-Вт беспроводной зарядки через магнитную площадку, поддержкой 22,5-Вт зарядки через провод USB-C, зарядкой самого аккумулятора через интерфейс USB-C, светодиодными индикаторами заряда, массой 122 грамма, размерами 102:69,6:8,7 мм, основой в виде литий-кобальт-оксидной батареи, заявленной 70% начальной ёмкостью после 300 циклов зарядки и разрядки, а также черной, синей, золотистой и фиолетовой расцветками корпуса. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.