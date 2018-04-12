Представлен первый в мире спутниковый смартфон Thuraya X5-Touch

Компания Thuraya Telecommunications объявила о выходе первого в мире спутникового смартфона, который получил название X5-Touch. Новинку оснастили 5,2-дюймовых дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, модулем NFC, предустановленной операционной системой Android Nougat, поддержкой двух карт SIM (радиомодулей также два) с возможностью одновременного включения как спутникового, так и GSM-режима, защитой от воды (IP67) и соответствием стандарту MSS. Остальные характеристики будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на четвертый квартал.