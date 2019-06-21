Представлен планшет Huawei MediaPad M6

Компания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M6, который выйдет в двух размерах 2K-дисплея – 8,4 и 10,8 дюйма. Новинки оснастили аккумуляторами на 6100 мАч и 7500 мАч, топовым фирменным чипсетом Kirin 980, версиями на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти microSD, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, опциональным модемом 4G, а также четырьмя динамиками Harman Kardon. 10,8-дюймовая версия Huawei MediaPad M6 появится в продаже 10 июля по цене от 335 долларов, а младшая версия станет доступна с 20 июля по цене от 291 доллара.