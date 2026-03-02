Представлен планшет Lenovo ThinkPad X13 Detachable на Core Ultra Series 3

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов-трансформеров моделью ThinkPad X13 Detachable, которая появится в продаже в июле по цене от 1950 евро. Новинку оснастили чипами Intel Core Ultra Series 3, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, до 64 ГБ оперативной памяти, 13-дюймовым экраном с неназванным высоким разрешением и максимальной яркостью 500 нит, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 USB-C, обновленной съемной клавиатурой с полноразмерными клавишами с ходом 1,5 мм, поддержкой стилуса и заменяемыми компонентами в конструкции (например, батарея и разъемы USB-C). Остальные подробности будут объявлены позже.