Представлен планшет Microsoft Surface Pro

Компания Microsoft пополнила ассортимент планшетов 12-дюймовым Surface Pro, который базируется на 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ и 512 ГБ, 12-дюймовым экраном с разрешением 2196:1464 точек и адаптивной кадровой частотой до 90 Гц, селфи-камерой разрешением 1080p с возможностью распознавания лиц Windows Hello, основной камерой на 10 Мп, двумя интерфейсами USB Type-C 3.2, корпусом с тремя расцветками, временем автономной работы до 16 часов проигрывания локального видео и корпусом массой 686 грамм. Планшет появится в продаже в июле по цене 800 и 900 долларов соответственно. Клавиатура обойдется в 150 долларов, а стилус Surface Slim Pen – 130 долларов.

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