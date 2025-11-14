Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A11+

Компания Samsung объявила о выпуске планшета Galaxy Tab A11+, который получил 11-дюймовый TFT LCD-экран разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц. Новинку также оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой One UI 8, на базе ОС Android 16, четырьмя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм гнездом для наушников и корпусом толщиной 6,9 мм. Цена планшета на дебютном британском рынке составляет от 250 фунтов стерлингов за базовую версию с 128 ГБ и Wi-Fi до 350 фунтов стерлингов за топовую конфигурацию с 256 ГБ памяти и модемом 5G.