Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделями Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, которые оценены на европейском рынке от 580 и от 750 евро соответственно. Базовую модель оснастили фирменной однокристальной системой Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, 10,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2304:1440 точек и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, 13-Мп основной и 12-Мп селфи-камерами, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, стереодинамиками, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной ОС Android 15. Galaxy Tab S10 FE+ отличается 13,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек и аккумулятором на 10090 мАч.