Представлен планшет Xiaomi Pad 8 Pro

Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского планшета Xiaomi Pad 8 Pro, который может похвастаться цельнометаллическим корпусом толщиной 5,75 мм и массой 485 граммов. Новинка также получила 11,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3200:2136 точек, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2, максимальной яркостью 800 нит, поддержкой стилуса и версия с технологией Soft Light для заботы о глазах пользователя, 50-Мп основную и 32-Мп фронтальную камеры, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 9200 мАч и поддержку 67-Вт быстрой проводной зарядки. Цена базовой версии на 8/128 ГБ составляет 390 долларов.

