Представлен планшет ZTE nubia Pad 3D II

Компания ZTE пополнила ассортимент планшетов вторым поколением модели ZTE nubia Pad 3D, которая выводит объемное изображение без специальных очков. Новинка также характеризуется возможностью преобразования 2D-контента в 3D посредством технологии Neovision 3D Anytime, 3D-съёмкой для последующего создания объёмных фото и видеоматериалов, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 512 ГБ флеш-памяти, 12-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и кадровой частотой 144 Гц и углом обзора 86 градусов, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками для воспроизведения 3D-эффектов DTS: X Ultra, двумя микрофонами с шумоподавлением и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Цена планшета будет объявлена позже.