Представлен планшет iQOO Pad 5e

Компания iQOO объявила о выпуске планшета Pad 5e, который базируется на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц. Новинка также получила 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800:1968 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и аппаратной системой DC-димминга для защиты зрения, ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ UFS 3.1 или 256/512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, систему охлаждения с графитовым теплоотводом на 32200 мм², акустику из четырех динамиков, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 10000 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку OriginOS 5, цельнометаллический корпус толщиной 6,62 мм и массой 584 граммов. Цена планшета составляет 280 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.