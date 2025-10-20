Представлен планшет iQOO Pad 5e

Компания iQOO объявила о выпуске планшета Pad 5e, который базируется на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц. Новинка также получила 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800:1968 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и аппаратной системой DC-димминга для защиты зрения, ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ UFS 3.1 или 256/512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, систему охлаждения с графитовым теплоотводом на 32200 мм², акустику из четырех динамиков, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 10000 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку OriginOS 5, цельнометаллический корпус толщиной 6,62 мм и массой 584 граммов. Цена планшета составляет 280 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.

Планшет HONOR Tablet GT2 Pro появился в продаже …
Компания HONOR дала старт китайским продажам планшета Tablet GT2 Pro, который оценен в эквивалент 350, 37…
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 показали на рендерах …
Профильное издание Winfuture поделилось качественными изображениями планшета Samsung Galaxy Tab S11, офиц…
Планшет Xiaomi Pad 8 выпустят уже послезавтра…
Компания Xiaomi официально объявила, что релиз планшетов серии Xiaomi Pad 8 состоится уже 25 сентября. В …
Microsoft переносит производство планшетов из Китая…
На фоне усиливающихся торговых напряжений между США и Китаем компания Microsoft, по сообщениям, готовится…
Xiaomi представила компактный планшет Pad Mini…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных планшетов моделью Pad Mini, которая основана на топовой …
Представлен планшет DIGMA PRO Evolution с OLED-экраном…
Сердцем планшета DIGMA PRO стал 12,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей (2,5К). Часто…
Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры…
Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с п…
Представлен планшет TCL NxtPaper 11 Gen 2…
Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью NxtPaper 11 Gen 2, который может похвастаться панель…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor